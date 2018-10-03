В Судане не разминулись украинские транспортники: опубликованы фото и видео

В Судане столкнулись украинские транспортники / facebook.com/vokinburt

В среду, 3 октября, в столице Судана — в городе Хартум — в аэропорту столкнулись два самолета, которые выпустило украинское государственное предприятие "Антонов".

Не разминулись транспортники суданских воздушных сил, написал старший инженер по тестированию в одной из IT-компаний Виталий Трубников на своей странице в Facebook.

"… столкнулись самолеты "Антонов" Ан-26 и "Антонов" Ан-32 воздушных сил Судана. Обстоятельства пока неизвестны, и о погибших не сообщается", — отметил автор.

Также он показал короткую видеозапись с камеры наблюдения, на которой запечатлен момент столкновения бортов.

В Судане столкнулись украинские транспортники / facebook.com/transdir

Ранее в Военно-морских силах армии Украины сообщили, что над водами Черного моря российский истребитель Су-27 перехватил украинский транспортник Ан-26, выполнявший плановое задание.