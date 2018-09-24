Российский истребитель перехватил украинский самолет в Черном море

Су-27 / topwar.ru

Российский истребитель Су-27 перехватил украинский транспортник над водами Черного моря.

Как сообщается на странице Военно-морских сил Украины в Facebook, российский Су-27 приблизился на опасное расстояние к украинскому транспортнику Ан-26, выполнявшему плановое задание.

Кроме того, 20 сентября российский корабль-разведчик "Приазовье" приблизился к украинским судам на расстояние около 370 метров.

Отмечается, что российский экипаж грубо нарушил требования международных правил и создал крайне опасную ситуацию.

Накануне в погрануправлении ФСБ по аннексированному Крыму заявили, что корабли Военно-морских сил ВСУ Украины вошли в "российскую исключительную экономическую зону".