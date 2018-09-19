Нашествие гигантских медуз у побережья Одессы: пострадало полтысячи человек

Медузы атаковали побережье Одессы / Фото: twitter.com/KrimRt

В Одессе побережье Черного моря атаковали медузы-корнероты аномально больших размеров.

Как говорится в сюжете ТСН, в результате осеннего шторма их выбрасывало на берег тысячами.

Отдыхающие жалуются, что их жалят медузы, которые плавают в воде. Только в населенном пункте Лозановка медики насчитали не менее полутысячи пострадавших.

Медсестра местного медпункта рассказывает, что первые укусы начали фиксировать еще в июле. Скорая помощь часто приезжала к отдыхающим, которые жаловались на ожоги глаз. Впрочем, некоторые туристы назвали "укусы" медуз лечебными.

Моряки называют нашествие морских животных привычным для данного времени года. Он утверждают, что медуз к берегу прибивает сильный ветер. Учены также не высказывают опасений и рекомендуют отдыхающим не приближаться к представителям фауны, чтобы избежать неприятных ожогов.

Напомним, в Якутии, РФ, в местную Амгинскую инспекцию охраны природы поступила информация о том, что на подотчетной ей территории обнаружено нашествие непонятных насекомых.