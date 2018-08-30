Якутию шокировал необычный дождь из насекомых

После "дождя" насекомых выгребали лопатами / соцсети

28 августа в Якутии, РФ, в местную Амгинскую инспекцию охраны природы поступила информация о том, что на подотчетной ей территории обнаружено нашествие непонятных насекомых. После сбора образцов и отправки их на исследование в Якутск выяснилось, что это - клопы-кориксиды.

По словам ученых, такие случаи здесь не редки.

"В 1917-20 гг. регистрировались случаи, когда множество клопов-кориксид ночью летели на свет ламп и падали на землю в виде дождя. Этот редчайший случай повторился еще в конце лета 1994 года в с. Амга. Примерно в это же время люди видели миллионы мириад кориксид в 6 км от поселка. Сейчас как раз в это время у них сезон миграции", — сообщили ученые.

Гребляки (лат. Corixidae) – семейство насекомых из отряда полужесткокрылых. В семействе описано около 550 видов. Клопы мелких и средних размеров; в длину достигают от 1,5 до 15 мм. Клопы бывают как растительноядные, так и хищники.

Ранее в Сеть попало видео странной тьмы, которая по невыясненной причине в разгар дня окутала ряд районов северной Якутии в РФ еще 20 июля.