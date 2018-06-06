Энтомолог озвучил причину нашествия бабочек в Киеве: видео

Энтомолог, профессор, доктор биологических наук Валерий Корнеев считает, что бабочки отложили в тайниках яйца и в первый благоприятный день вылетели на улицы столицы, чем спровоцировали аномальное нашествие.

"Прошлый год был для этого вида особенно благоприятный. Весна в этом году была "моментальной", то же и бабочки, что дожили до весны в тайниках, отложили яйца практически одновременно, в первый же благоприятный день", - сказал ученый в комментарии Громадському радио.

По словам биолога, все гусеницы быстро развились за май и окуклились также почти в то же время.

"Куколка развивалась чуть больше недели, пока внутри нее сформировались крылышки и ножки, и только ночью прошел хороший дождь, все куколки лопнули, и утром сегодня дружно вышли имаго, то есть взрослые бабочки", – пояснил Корнеев.

По его словам, бабочки будут летать до зимы, а потом спрячутся на чердаки, в листья и дупла до весны.

Напомним, в Киеве местные жители и гости столицы наблюдали 4 июня аномальное нашествие бабочек. По улицам летали тысячи насекомых, среди которых был даже замечен вид бабочек, занесенных до 2009 года в Красную книгу Украины.