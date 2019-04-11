Что произошло в Судане, и почему это важно

Переворот в Судане: протестующие приветствуют военных на улицах Хартума / Фото: Al-Hadath

Можно уже окончательно заключить - 30 лет эпохи президента Омара Аль-Башира в Судане официально подошли к концу.

Вертикаль одного из последних дряхлеющих львов XX века рухнула под натиском времени, социально-экономического кризиса и вспыхнувшей борьбы элит за место в спасательных шлюпках тонущего корабля.

То, что произошло в Судане сегодня - это не о демократии и западных ценностях. Это более глубинные региональные процессы.

Система Аль-Башира просто перестала быть актуальной для современного общественно-политического строя и мировых трендов.

Экономические санкции США подорвали экономику государства, время породило коррозию, приведшую к трещинам, само-консервация режима эти трещины углубили, а демография, климат и миграция добили страну окончательно.

И всё это на фоне возрастающей турбулентности в регионе и обострения конкуренции между глобальными (Россия, Китай, США) и региональными (Саудовская Аравия, Катар, Турция, Египет, Иран, Эмираты) игроками, которая вынуждает Судан занять чёткую позицию и предложить что-то новое.

Предлагать нечего, и поэтому режим уходит на свалку истории, забирая с собой ослабевшего вождя, "токсичную" фигуру, по которой никто плакать не будет.

Впрочем, говорить о смене самой системы я не стану. В конце-концов, Временный военный совет - это часть той же системы, которая привела к власти и самого Аль-Башира в далёком 1989 году.

Но это однозначно начало перелома в новейшей истории Судана и всего африканского континента. Дальше будет интереснее, ведь дальше - период жёсткой внутриполитической борьбы за выживание и регионального противостояния внешних игроков.