Папа Римский Франциск / Reuters

Папа Римский Франциск во время воскресной проповеди 20 января взял запустил сайт молитв "Кликни и молись" (Click to pray) и мобильных приложений.

Об этом сообщает ТАСС.

"Призываю вас, особенно молодежь, скачать приложение и продолжать молиться со мной за мир и благополучие", - приводит агентство слова Папы Римского.

По его словам, интернет и соцсети "представляют громадный ресурс, давая возможность общаться, разделять проекты и идеи".

Интернет-ресурс Click to pray представлен в вариантах приложений для систем Android и iOS и в социальных сетях. Он состоит из трех разделов: "Молись с Папой", "Молитва дня" и "Молись в Сети". Сервис доступен на шести языках: английском, итальянском, французском, испанском, португальском и немецком.

Папа Римский Франциск призвал свою духовную паству рьяно молиться, так как Нибиру приближается к Земле.