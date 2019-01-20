Папа Римский запустил интернет-сервис "Кликни и молись"

Сервис доступен на шести языках: английском, итальянском, французском, испанском, португальском и немецком.
Папа Римский Франциск во время воскресной проповеди 20 января взял запустил сайт молитв "Кликни и молись" (Click to pray) и мобильных приложений.
Об этом сообщает ТАСС.
"Призываю вас, особенно молодежь, скачать приложение и продолжать молиться со мной за мир и благополучие", - приводит агентство слова Папы Римского.
По его словам, интернет и соцсети "представляют громадный ресурс, давая возможность общаться, разделять проекты и идеи".
Интернет-ресурс Click to pray представлен в вариантах приложений для систем Android и iOS и в социальных сетях. Он состоит из трех разделов: "Молись с Папой", "Молитва дня" и "Молись в Сети". Сервис доступен на шести языках: английском, итальянском, французском, испанском, португальском и немецком.
Папа Римский Франциск призвал свою духовную паству рьяно молиться, так как Нибиру приближается к Земле.