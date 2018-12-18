Ошибка: у Папы Римского заявили, что Ватикан не признавал ПЦУ и Епифания

18 декабря 2018, 15:29

В дирекции службы печати Святого престола заявили, что в сообщении Евстратия имеет место ошибка.

Мероприятие в Ватикане
Ватикан / Reuters

Дирекция службы печати Святого престола, являющаяся официальным пресс-органом Ватикана, опровергла заявление архиепископа Евстратия о признании Ватиканом Православной церкви Украины (ПЦУ) и ее предстоятеля Епифания.

В ватиканской пресс-службе отметили, что ресурс, на который сослался Евстратий, является "журналистским изданием", а не источником официальных новостей Ватикана, передает РИА Новости.

"К сожалению, в этом сообщении имеет место ошибка. Единственным официальным порталом Ватикана является www.vatican.va, а официальные новости Святого престола публикуются только в "Бюллетене службы печати", - приводит агентство слова представителя ватиканской пресс-службы.

Сообщение о создании Православной церкви Украины и избрании ее главой Епифания разместил новостной портал VaticanNews (www.vaticannews.va).

"VaticanNews - это не официальный ресурс. Это журналистское издание, оно не является официальным голосом Ватикана", - отметили в службе печати Святого престола.

Читайте такжеДесятки церквей и $150 миллионов: журналист рассказал о тайных договоренностях Порошенко и ВарфоломеяРанее архиепископ Евстратий заявил в Facebook, что "официальный новостной портал Ватикана 17 декабря сообщил об избрании митрополита Епифания предстоятелем Украинской автокефальной церкви".

"Фактически это знак того, что в соответствии с порядком экуменического диалога с православными церквями в силу канонического признания вселенским патриархом Варфоломеем украинской церкви и ее митрополита - эта церковь приобретает для Ватикана субъектность", - написал он.

facebook.com/yevstr
facebook.com/yevstr

В субботу, 15 декабря, в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

В свою очередь, Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась признатьсоздание Православной церкви Украины.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.

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Украина Ватикан Евстратий (Зоря) Митрополит Епифаний ПЦУ
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