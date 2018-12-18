Ватикан признал Православную церковь в Украине - архиепископ Евстратий

Свое мнение о признании ПЦУ архиепископ Евстратий высказал практически сразу.
Руководство Католической церкви (располагающееся в государстве Ватикана) подтвердило субъектность Православной церкви Украины.
Такое мнение высказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) на своей странице в социальной сети Facebook.
По мнению иерарха, Ватикан признал субъектность ПЦУ, разместив на своем официальном портале новость об избрании митрополита Епифания ее предстоятелем.
Кроме того, архиепископ Евстратий написал о том, что у тех церквей, которые еще не признали автокефалию, будет весомый аргумент сделать это сразу после вручения украинским священнослужителям томоса от Вселенского патриархата.
Напомним, ранее Зоря сообщал о том, что предстоятель УПЦ (МП) Онуфрий утратил свой статус митрополита.