Создание ПЦУ: стало известно положение патриарха Филарета

Филарет стал почетным патриархом Православной церкви Украины / apostrophe.com.ua

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарета продолжит служение украинской поместной церкви — Православной церкви Украины.

Филарет стал почетным патриархом ПЦУ, рассказал пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря) РБК-Украина.

"Патриарх Филарет продолжит служение украинской церкви в кафедральном Владимирском соборе", — отметил собеседник.

Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей пригласил митрополита Киевского и всея Украины Епифания (в миру — Сергей Думенко) в Стамбул получить Томос об автокефалии для ПЦУ.

Напомним, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православной церкви Украины, а также избран ее предстоятель.

В апреле президент Петр Порошенко написал к патриарху Варфоломею обращение с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Патриарх Варфоломей назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета.

Потом Синод РПЦ решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом. В начале ноября Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви.