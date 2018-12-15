Онуфрий утратил титул митрополита УПЦ – Зоря

Онуфрий утратил титул митрополита всея Украины / УНИАН

Избранный накануне на Объединительном соборе в Киеве митрополит Епифаний сместил предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрия с поста митрополита Киевского и всея Украины.

Архиепископ Евстратий (Зоря) в комментарии РБК-Украина подчеркнул, что после подведения итогов Объединительного собора Онуфрий утратил свой титул.

По его словам, единственным носителем звания митрополита всея Украины отныне является исключительно митрополит Епифаний.

Как ранее сообщалось, 15 декабря, в Киеве во время Объединительного собора украинских православных церквей, прошедшем в Софии, был избран предстоятель единой поместной православной церкви в Украине.

Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата, ректор и профессор кафедры библейских и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.

Напомним, предстоятель Украинской поместной православной церкви, митрополит Епифаний(Думенко) впервые выступил с речью на посту главы УПЦ.