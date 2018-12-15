Призыв к единству, участь Филарета и планы на будущее: новый глава поместной УПЦ Епифаний сделал первое заявление

Митрополит Епифаний (Думенко) произнес первую речь на посту главы поместной УПЦ / facebook.com/kosovany

Предстоятель Украинской поместной православной церкви, митрополит Епифаний(Думенко) впервые выступил с речью на посту главы УПЦ.

"Мы сумели объединить три ветви украинского православия в Единую поместную православную церковь, помня слова Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, чтобы все были едины. Мы при осуществлении почти каждого богослужения молимся за соединение всех, и Господь услышал наши просьбы и подал нам это долгожданное единство. Мы смогли с вами совместно преодолеть в себе различные искушения, преодолеть разногласия и объединиться в единую церковь", - сказал он по завершению Объединительного собора в Киеве.

Епифаний высказал слова благодарности верянам, которые поддерживали стремление украинской церкви к независимости. Он также поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея, решительность которого помогла УПЦ получить автокефалию. Митрополит отметил, что экс-глава УПЦ патриарх Филарет будет пожизненно оказывать поддержку поместной церкви и ее прихожанам.

"Я хочу выразить благодарность Его Святейшеству Святейшему патриарху Филарету, который является нашим духовным наставником и будет в дальнейшем почетно действующий пожизненно помогать нам совместно развивать нашу Единую поместную православную церковь", - отметил он.

Митрополит призвал всех верующих Украины объединиться в храмах поместной УПЦ и добавил, что двери церкви открыты для тех, кто находится в раздумьях и не определился с выбором.

Отметим, что накануне в СМИ появился текст проекта устава автокефальной церкви.

Кроме того, стало известно число митрополитов УПЦ МП, которые принимают участие в Объединительном соборе. Позже в РПЦ заявили, что объединительный собор, состоявшийся в Киеве, на котором был избран глава Единой украинской церкви, является "канонически ничтожным".