Волкер указал на ключ к миру в Украине

На территории, с которой уходят войска РФ, улучшается жизнь людей, отметил спецпредставитель Госдепа США.
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отреагировал на 5-ю годовщину со дня освобождения Славянска и Краматорска Донецкой области от боевиков, которая отмечалась в пятницу, 5 июля.
Годовщина является четким напоминанием о том, что ключом к миру в украинском государстве является вывод войск Российской Федерации, написал дипломат в Twitter.
Волкер подчеркнул, что когда силы РФ уходят, приходит мир и местные жители лучше живут.
"Четкое напоминание о том, что вывод российских войск является ключом к миру в Украине. Когда они уходят, наступает мир, и жизнь местных жителей становится лучше", — отметил спецпредставитель Госдепа.
Ранее Курт Волкер говорил, что Россия остается основным препятствием для выполнения Минских соглашений по Донбассу. По его слова, Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей, а РФ продолжает поддерживать самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.