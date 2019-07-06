Волкер указал на ключ к миру в Украине

Ключ к миру в Украине — вывод войск России, полагает Курт Волкер / Reuters

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отреагировал на 5-ю годовщину со дня освобождения Славянска и Краматорска Донецкой области от боевиков, которая отмечалась в пятницу, 5 июля.

Годовщина является четким напоминанием о том, что ключом к миру в украинском государстве является вывод войск Российской Федерации, написал дипломат в Twitter.

Волкер подчеркнул, что когда силы РФ уходят, приходит мир и местные жители лучше живут.

"Четкое напоминание о том, что вывод российских войск является ключом к миру в Украине. Когда они уходят, наступает мир, и жизнь местных жителей становится лучше", — отметил спецпредставитель Госдепа.

Ранее Курт Волкер говорил, что Россия остается основным препятствием для выполнения Минских соглашений по Донбассу. По его слова, Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей, а РФ продолжает поддерживать самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".