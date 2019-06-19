Волкер назвал главное препятствие для выполнения Минских соглашений

Россия продолжает поддерживать "Л/ДНР", отметил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины.
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Российская Федерация остается основным препятствием для выполнения Минских соглашений по Донбассу.
Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей, а РФ продолжает поддерживать самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", рассказал дипломат на слушаниях в подкомитете Сената по сотрудничеству в сфере европейской и региональной безопасности.
По словам Волкера, на украинской территории российские власти создали один из худших гуманитарных кризисов в Европе после войн на Балканах в 90-х, а страдания людей закончатся тогда, когда Россия выведет свои силы и воплотит в жизнь Минские соглашения.
"…Однако Россия остается основным препятствием для выполнения Минских соглашений. Украина сделала все возможное для выполнения соглашений… Россия продолжает поддерживать свои марионеточные режимы,… продолжает руководить и поддерживать боевые действия…", — подчеркнул дипломат.
Ранее пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель говорила, что есть новая "дорожная карта" по Донбассу. Спикер сообщила, что в документе идет речь о прекращении огня и возвращении захваченных в плен украинцев.
Справка. В 2014 году на Донбассе боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на восток нашей страны вторглись войска России. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию в отношении Украины.