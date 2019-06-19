Волкер назвал главное препятствие для выполнения Минских соглашений

Россия — основное препятствие для выполнения Минских соглашений, сообщил Курт Волкер / Reuters

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Российская Федерация остается основным препятствием для выполнения Минских соглашений по Донбассу.

Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей, а РФ продолжает поддерживать самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", рассказал дипломат на слушаниях в подкомитете Сената по сотрудничеству в сфере европейской и региональной безопасности.

По словам Волкера, на украинской территории российские власти создали один из худших гуманитарных кризисов в Европе после войн на Балканах в 90-х, а страдания людей закончатся тогда, когда Россия выведет свои силы и воплотит в жизнь Минские соглашения.

"…Однако Россия остается основным препятствием для выполнения Минских соглашений. Украина сделала все возможное для выполнения соглашений… Россия продолжает поддерживать свои марионеточные режимы,… продолжает руководить и поддерживать боевые действия…", — подчеркнул дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель говорила, что есть новая "дорожная карта" по Донбассу. Спикер сообщила, что в документе идет речь о прекращении огня и возвращении захваченных в плен украинцев.

Справка. В 2014 году на Донбассе боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на восток нашей страны вторглись войска России. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию в отношении Украины.