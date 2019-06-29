Украинская церковь обратилась к Папе Римскому: в чем причина

Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) / УНИАН

Украинская греко-католическая церковь обратилась к Папе Римскому Франциску по вопросу получения от Ватикана статуса патриархата.

Как подчеркнул глава УГКЦ Святослав (Шевчук), греко-католики Украины давно имеют фактический патриархат.

Разговор главы УЦКЦ и Папы Римского состоится в начале июля во время встречи в Риме, рассказал Святослав в интервью Религиозно-информационной службе.

"Наш способ упорядочивать пастырское жизни соответствует образу существования именно патриарших структур. И мы сами учимся так жить", – сказал глава УГКЦ.

Он пояснил, что УГКЦ не берет миро из Ватикана, а глава Церкви освящает миро в Киеве, а потом оно расходится по миру.

"И всех детей, которых крестят в любой части мира, помазывают миром, который был посвящен в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве. Так не было всегда, потому что были разные обстоятельства, однако это часть нашего партикулярного права", – рассказал Святослав.

Читайте такжеФиларет отказал УГКЦ в праве провести литургию в Святой СофииОн отметил, что на сегодня сделано уже много для признания за украинскими греко-католиками их собственного патриархата. Однако конечное решение зависит от Ватикана.

"Поэтому мы говорим, что патриархат строится, так он не дается, а его признают. С нашей стороны мы делаем все для того, чтобы функционировать как патриаршая Церковь. А вопрос признания (не создания или провозглашения – - это вопрос, который относится к решению Вселенского Архиерея", – резюмировал глава УГКЦ.

Напомним, ранее митрополит Епифаний рассказал о договоренности по объединению УПЦ и УГКЦ.