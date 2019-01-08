В УГКЦ заговорили о единении с Православной церковью Украины

Блаженнейший Святослав / ugcc.org.ua

Перспектива единения между Украинской греко-католической церковью и Православной церковью Украины не является утопической, заявил глава УГКЦ блаженнейший Святослав (Шевчук).

"Наоборот, это хорошая, радостная перспектива. Потому что весь христианский мир, в частности католическое и православное сообщества, ищут пути к единству. На вселенском уровне происходит диалог, чтобы это единство восстановить. Прежде всего речь идет о евхаристическом общении", - подчеркнул он в интервью "5 каналу".

Святослав отметил, что речь не идет о восстановлении каких-то структур или переподчинении одной церкви другой.

"Высшим знаком церковного единства является Таинство евхаристии. Поэтому когда речь идет о поиске путей восстановления единства между христианами, речь идет о восстановлении единства в вере, а затем в ее выражении в литургической жизни. Поэтому когда кто-то разрывает это единство, он разрывает евхаристическое общение. Как это произошло между Москвой и Константинополем после решения нашей Церкви-матери о предоставлении автокефалии для Православной церкви Украины", - пояснил глава церкви.

Он напомнил о том, что уже есть несколько уровней сотрудничества, о которых они договорились с предстоятелем ПЦУ митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.

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"Прежде всего, мы хотим вместе исследовать общее наследие Киевского христианства. Потому что так исторически получилось, что греко-католическая церковь часто в истории попадала под западные влияния, в частности Латинской церкви. Православная церковь попадала под влияния московские, то есть под влияния этой славно или печально известной Никоновской реформы, которая выражается в определенных обрядовых моментах ...", - объяснил блаженнейший Святослав.

По его словам, речь идет о развитии богословской традиции, о развитии пастырского служения.

"Одно дело – объединение, а другое дело – единение. Во многих делах мы уже можем объединяться", - подчеркнул архиерей.

Блаженнейший Святослав выразил надежду, что Православная церковь Украины, которая теперь будет получать международное признание, войдет во вселенское движение поиска единства Церкви Христовой, которое есть сегодня на вселенском уровне.

"С православной стороны возглавляет этот процесс Вселенский патриарх, а с католической стороны - Римская апостольская столица. Кстати, после всех намерений дать Православной церкви Украины автокефалию, Москва вышла из этого экуменического диалога ... Думаю, Украинская церковь должна активно в него входить, активно участвовать в этом движении, и тогда в Украине мы увидим его реальные плоды. Потому что, наверное, никто так как мы - украинцы, так не нуждается во вселенском единении Церквей", - сказал предстоятель УГКЦ.

Напомним, ранее в Польской церкви заявили о непризнании ПЦУ.

15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января 2019 года Епифаний получил томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.