"Раскольники": в Польской церкви заявили о непризнании ПЦУ

8 января 2019, 17:03

"Правый сектор" уже изучал возможности визита Епифания в Польшу, заявил митрополит Варшавский и всея Польши.

Митрополит Варшавский и всея Польши Савва
Митрополит Варшавский и всея Польши Савва / spc.rs

Митрополит Варшавский и всея Польши Савва не поздравил предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания потому что не считает его священнослужителем.

"Этому молодому светскому человеку был причинен большой вред, когда назначили его митрополитом. В свете канонического права он не священнослужитель. Он не рукоположен в канонической Церкви", - заявил Савва.

По его словам, вернуть в лоно православной церкви раскольников может только тот, от кого они отпали.

"Конечно, при условии, что раскольники принесут покаяние. Позже они могут быть рукоположены во священников и создавать автокефальную церковь на Украине", — объяснил свою позицию Савва в комментарии изданию polityka.pl.

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Он не исключил, что в Польше может появиться группа украинских верующих, для которых Филарет попытается организовать свои приходы в Польше.

"Недавно я слышал, что „Правый сектор" уже изучал возможности визита Епифания в Польшу. Нас ждет хаос", - отметил он.

Савва также добавил: "власти Украины должны сначала объединить страну, положить конец войне, а затем заниматься только церковными делами.

В Украине вся власть находится в руках государства, оно может даже лишить церковь регистрации. Но самое главное, что в то же время церковь создается путем объединения верующих. Они должны решить, к какой церкви они хотят принадлежать".

Отметим, что Священный Синод Элладской Православной Церкви на своем заседании 8 января 2019 года не стал признавать Православную церковь Украины, а передал этот вопрос на рассмотрение высшего административного органа – Собора Иерархии, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

Ранее сообщалось, что из Трапезного храма Софии Киевской забрали томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Напомним, в Минкульте заявили о том, что томос об автокефалии Православной церкви Украины не будут отвозить обратно в Стамбул для подписания его членами Синода Вселенского патриархата.

Накануне руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш заявил о том, что подписанный Вселенским патриархом Варфоломеем томос об автокефалии Православной церкви Украины на некоторое время вернут в Стамбул.

Он пояснил это тем, что томос должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата, который намечен на ближайшие дни.

Как известно, накануне митрополит Епифаний во время рожденственской литургии ПЦУ впервые помянул главу РПЦ патриарха Кирилла.

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Польша автокефалия Томос ПЦУ
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