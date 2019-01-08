Томос об автокефалии из Софии Киевской забрали спецслужбы – СМИ

8 января 2019, 11:02

В Софии Киевской томос на баланс не принимали, а потому не отвечают за его местопребывание.

Патриарх Варфоломей подписывает томос об автокефалии ПЦУ / BBC.com

Из Трапезного храма Софии Киевской забрали томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Как рассказали ТСН в Софии, грамоту об автокефалии ПЦУ еще вчера вечером забрали представители спецслужб.

Пока неизвестно, куда именно забрили документ. В Софии отметили, что исторический документ на баланс не принимали, а потому не отвечают за его местопребывание.

В сообщении отмечается, что накануне распространялась информация о том, что томос могут перенести в Михайловский Златоверхий собор, где сейчас расположена резиденция митрополита ПЦУ Епифания.

Напомним, в Минкульте заявили о том, что томос об автокефалии Православной церкви Украины не будут отвозить обратно в Стамбул для подписания его членами Синода Вселенского патриархата.

Ранее руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш заявил о том, что подписанный Вселенским патриархом Варфоломеем томос об автокефалии Православной церкви Украины на некоторое время вернут в Стамбул.

Он пояснил это тем, что томос должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата, который намечен на ближайшие дни.

Как известно, накануне митрополит Епифаний во время рожденственской литургии ПЦУ впервые помянул главу РПЦ патриарха Кирилла.

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автокефалия Томос ПЦУ
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