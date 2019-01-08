Возвращение томоса на Фанар: в Минкульте пояснили ситуацию с автокефалией ПЦУ

Патриарх Варфоломей передает томос митрополиту Епифанию / УНИАН

Томос об автокефалии Православной церкви Украины не будут отвозить обратно в Стамбул для подписания его членами Синода Вселенского патриархата.

Как рассказали в Министерстве культуры Украины, томос об автокефалии будут хранить в Трапезном храме Софии Киевской. Там доступ будет свободный ежедневно с восьми утра до шести вечера, сообщает ТСН.Ранок.

Напомним, ранее руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш заявил о том, что подписанный Вселенским патриархом Варфоломеем томос об автокефалии Православной церкви Украины на некоторое время вернут в Стамбул.

Он пояснил это тем, что томос должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата, который намечен на ближайшие дни.

Как известно, накануне митрополит Епифаний во время рожденственской литургии ПЦУ впервые помянул главу РПЦ патриарха Кирилла.