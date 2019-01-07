Томос вернут на Фанар: в Минкульте раскрыли детали предоставления автокефалии ПЦУ

Патриарх Варфоломей подписывает томос / УНИАН

Подписанный Вселенским патриархом Варфоломеем томос об автокефалии Православной церкви Украины на некоторое время вернут в Стамбул.

Как сообщил руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш, это связано с тем, что томос должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата, который намечен на ближайшие дни.

"Томос будет до вечера (понедельника, – ред.) выставлен для того, кто захочет, мог подойти и увидеть этот уникальный документ… В ближайшие дни он вернется в Стамбул в Константинопольский патриархат, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом. Потом там должны быть подписи всех членов Вселенского Святейшего Синода патриархата. Буквально через два дня состоится Синод, где будет это сделано и тогда уже Томос, окончательно и навсегда, возвратится в Украину и будет сохраняться в особых условиях", - подчеркнул Юраш, пишет Интерфакс-Украина.

Напомним, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января 2019 года Епифаний получил томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.