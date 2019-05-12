Епифаний рассказал о договоренности по объединению УПЦ и УГКЦ

Епифаний прокомментировал объединение ПЦУ с УГКЦ / Reuters

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний допустил вероятность объединения в будущем ПЦУ и Украинской греко-католической церкови.

"На встрече с Блаженнейшим Святославом мы говорили о дальнейшем углублении нашего сотрудничества. В этом сотрудничестве мы придем к диалогу, а уже диалог определит, сможем ли мы объединиться. Теоретически это в будущем возможно. Но это зависит от того, как мы будем сотрудничать, поддерживать эти дружеские отношения, стремиться этого единства. в будущем все православные должны объединиться в единой Церкви", - отметил Епифаний в интервью на канале Эспрессо.

Митрополит подчеркнул, что для подъема ПЦУ к статусу патриархата необходимо продемонстрировать единство в пределах Украины. Он добавил необходимость сотрудничества между верующими-единомышленниками.

Напомним, появилась информация о конфликте между почетным патриархом ПЦУ Филаретом и митрополитом Епифанием.

Ранее СМИ рассказали о планах патриарха Филарета по восстановлению УПЦ КП.

В Минкульте заявили, что УПЦ КП окончательно прекратила свою деятельность.