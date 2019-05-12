"Возврата нет": Епифаний предостерег от "воскрешения" УПЦ КП

Митрополит Епифаний / Reuters

Украинская православная церковь Киевского Патриархата сыграла очень важную роль в признании и получении Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви, заявил глава ПЦУ митрополит Епифаний.

По его словам, лично патриарх Филарет сделал очень много для того, чтобы Украинская Церковь стала действительно независимой.

"Поэтому в дальнейшем будем вместе развивать уже единую Поместную Православную Церковь. Возврата нет. Потому возврат к предыдущей структуре Киевского Патриархата означает возврат назад, в изоляцию, потерю Томоса и всех достижений церковной независимости", - написал он в Facebook.

Читайте такжеОтберут ли у Украины томос: религиевед назвал последствия церковного конфликта

Накануне в Минкульте заявили, что УПЦ КП окончательно прекратила свою деятельность.

Ранее СМИ рассказали о планах патриарха Филарета по восстановлению УПЦ КП.