В Минкульте окончательно "похоронили" УПЦ КП

Патриарх Филарет / focus.ua

Украинская православная церковь Киевского патриархата и религиозная организация "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата" прекратили свою деятельность.

Как говорится в заявлении Министерства культуры, информация о якобы возобновлении деятельности в Украине УПЦ КП не соответствует действительности.

В сообщении напоминается, что поместный собор УПЦ КП 15 декабря 2018 года, накануне Всеукраинского православного объединительного собора, прекратил деятельность церкви путем объединения и присоединения к созданной Православной церкви Украины.

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После этого Министерство культуры приказом от 30 января 2019 года зарегистрировало устав религиозной организации "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви)". Также этим приказом были отменены приказы министерства о регистрации УПЦ КП.

Как пояснил в Facebook директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш, любые разговоры об Украинской православной церкви Киевского патриархата возможны только в прошедшем времени.

Он напомнил, что 30 января 2019 года состоялась государственная регистрация всех уставных документов УПЦ/ПЦУ - устав самой церкви и устав Киевской митрополии УПЦ/ПЦУ. Следовательно, факт реализации решений собора 15 декабря, то есть прекращение существования прежней структуры УПЦ КП, был завершен и в юридической плоскости.

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Юраш добавил, что 5 февраля в Киеве состоялось первое заседание синода поместной церкви, на котором бывшему предстоятелю УПЦ КП патриарху Филарету было определено оставаться правящим архиереем столичного города с вхождением в его епархию всех приходов и монастырей бывшей УПЦ КП Киева и тех общин, которые будут иметь желание присоединиться к этой структуре.

Напомним, ранее СМИ рассказали о планах патриарха Филарета по восстановлению УПЦ КП.