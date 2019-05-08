Скандал в церкви: Филарет рассылает приглашения от имени упраздненного Киевского патриархата

8 мая 2019, 17:53

Украине грозит потеря томоса из-за конфликта Филарета и Епифания

Патриарх Филарет и митрополит Епифаний
Между Филаретом и Епифанием наметился раскол / vidomosti.kiev.ua

Почетный патриарх Православной церкви Украины, постоянный член Священного синода Православной церкви Украины Филарет рассылает членам ПЦУ приглашения принять участие в "торжественном молитвенном общении" на бланках Киевского патриархата. 

При этом нынешний глава ПЦУ Епифаний такого приглашения не получил, сообщила журналист Соня Кошкина.

Стоит отметить, что канонически непризнанный Киевский патриархат 15 декабря 2018 года был распущен и вошел в состав новообразованной ПЦУ, а сам Филарет решением Синода Константинополя был восстановлен в евхаристическом общении как епископа без кафедры ("бывший митрополит Киевский и Галицкий").

"Следует полагать, Филарет его во Владимирском видеть не хочет. Не то, чтобы Епифаний сильно расстроился, у него на вторник другие планы - визит на Донбасс. Но, согласитесь, ситуация ненормальная", - отметила Кошкина

По ее словам, ситуация оголила серьезный конфликт между Филаретом и Епифанием. 

"Точнее сказать: между Филаретом и остальным миром. Поскольку Епифаний в адрес Филарета кривого слова не сказал, козней уж и подавно не строит. Напротив: всячески отстаивает его статус Почетного Патриарха (чего нет ни в одной другой Поместной церкви и - в глазах просвещенного сообщества - вызывает недоумение. Мягко говоря), сохранение всех возможных привелегий и тд. Но Филарет все же недоволен", - отметила журналистка.

Кошкина также отметила, что Филарет активно "вставляет палки в колеса" Епифанию и ЦПУ:

"От блокировки финансовых поступлений (речь не о каких-то фантастических цифрах, но просто об обеспечении нормальной жизнедеятельности) до попытки созвать Поместный собор, дабы пересмотреть Статут ПЦУ. Последнее - особый сюр. Ибо во-первых, он не полномочен созывать Собор. Нет юрмеханизма.От слова совсем. Во-вторых, кардинальные изменения Статута (по версии Филарета, необходимо вернуться к аналогичному документу образца КП) чреваты отзывом Томоса. Да-да, это не шутки. Константинополь действительно может отозвать Томос в случае, если подобные процессы вдруг произойдут", - отметила она. 

Ранее Филарет рассказал, когда Православную церковь Украины признает РПЦ.

23 апреля Филарет наградил близкого к Порошенко бизнесмена "Нарика" орденом Архистратига Михаила.

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УПЦ КП Филарет Митрополит Епифаний ПЦУ
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