Филарет наградил Нарика орденом Архистратига Михаила

Бизнесмен из Днепра Александр Петровский, также известный как Нарик, которого в СМИ называют криминальным авторитетом, получил Орденом Святого Архистратига Михаила I-й степени от патриарха Филарета.

"Накануне праздника Пасхи, сегодня 23 апреля, по приглашению патриарха Филарета, в столице нашего государства состоялось награждение Александра Владимировича Петровского - мецената, президента Международного благотворительного фонда "Солидарность", одной из особых и редких церковных наград - орденом Святого Архистратига Михаила I - й степени", - сказано в сообщении фона Петровского Солидарность.

Отмечается, что награду бизнесмен получил за возрождение духовности Украины и утверждение ПЦУ.

Филарет подчеркнул, что Петровский поддерживал украинскую церковь на протяжении 20 лет и построил в Днепре много церквей.

Получив Орден, Петровский стал полным кавалером наград ПЦУ.

Как сообщалось ранее, когда в Стамбуле, 5 января, Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины, в торжественной церемонии также участвовал Александр Петровский.

Напомним, спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не знает, как рядом с ним на фото и видео из храма Святого Георгия во время и после вручения Томоса.

Позже причину присутствия Нарика на церемонии получения Томоса в Стамбуле пояснил патриарх Филарет.