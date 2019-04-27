Филарет рассказал, когда Православную церковь Украины признает РПЦ

Патриарх Филарет / risu.org.ua

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил о том, что ПЦУ недовольна статусом митрополии.

Он надеется, что когда-то мировое православие признает украинскую церковь патриархатом.

"ПЦУ официально признана Вселенским патриархом. Но в Украине существует Киевский патриархат. Потому что мы не удовлетворены статусом митрополии. Мы более 25 лет существуем как патриархат. И народ избирал патриархов. Я - третий патриарх. А до меня были патриарх Владимир, патриарх Мстислав. Патриархи были! ", - сказал Филарет в интервью Радио Свобода.

По его словам, для Украины Православная церковь является патриархатом.

"А для внешнего мира, то есть для православного мира, мы Киевская митрополия. Но верим, что придет время, когда все православие признает украинскую церковь не митрополией, а патриархатом. Когда объединим все украинское православие в одну церковь, придет время признание Киевского патриархата. Когда будет? Будет это тогда, когда объединим все украинское православие в одну церковь, тогда и придет время чем признание Киевского патриархата", - отметил Филарет.

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Он также рассказал, когда все православные церкви, в том числе и русская, признают ПЦУ.

"Мы убеждены, что придет время, когда все церкви, в том числе и русская, признают украинскую церковь. Почему признают? А потому, что она большая, почти равная будет Московскому патриархату, и не признавать такую церковь - невозможно", - сказал Филарет.

Напомним, ранее ФИларет рассказал, что Владимир Зеленский извинился за то, что назвал томос "термосом".