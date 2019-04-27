"Мы не обижаемся": Зеленский извинился за то, что назвал томос "термосом" - Филарет

Патирарх Филарет / УНИАН

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил о том, что Владимир Зеленский, извинился за сравнение томоса с термосом.

"Конечно, нельзя называть томос, за который мы боролись более 25 лет, "термосом". Зеленский уже извинился за это. Это оскорбительно для церкви - томос, который имеет для нас большое значение, называть его "термосом". Но мы прощаем новоизбранного президента за эти слова, и не обижаемся", - отметил патриарх Филарет в интервью Радио Свобода.

Также он прокомментировал слова из выступления Зеленского во время дебатов о том, что томос - "это победа прежде всего Филарета, который боролся за украинскую церковь", еще до того, как Петр Порошенко стал президентом.

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"Если бы не было Киевского патриархата, который я создал вместе с народом православным, с архиереями, с духовенством, то могла бы речь идти о томосе, если бы церкви не было? Ясно, что нет. И поэтому заслуга в том, что мы получили томос, прежде всего тех, кто построил церковь. Но не надо преуменьшать и значение президента. Потому что церковь была, и президенты предыдущие обращались к вселенскому патриарху, но томоса не было. Поэтому, конечно, есть заслуга и президента Порошенко", - добавил Филарет.

Напомним, ранее глава РПЦ патриарх Кирилл, поздравляя Владимира Зеленского с победой на выборах 2019, вспомнил о судьбе УПЦ МП.