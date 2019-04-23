"Бог да споспешествует": патриарх Кирилл в своем поздравлении Зеленскому заступился за УПЦ МП

Патриарх Кирилл в своем поздравлении Зеленскому заступился за УПЦ МП / ЕРА / UPG

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, поздравляя Владимира Зеленского с победой на выборах 2019, согласно данным экзит полов, заодно заступился за судьбу УПЦ МП в Украине.

"Народ Украины, поддержавший вашу кандидатуру, связывает с вами большие надежды на изменения жизни к лучшему", — говорится в послании, опубликованном на сайте РПЦ.

Патриарх написал, что надеется на завершение "скорбного периода притеснений и дискриминации граждан Украины, принадлежащих к Украинской православной церкви".

По словам Кирилла, новому лидеру Украины дан исторический шанс объединить нацию.

"Милостивый Бог да споспешествует Вам в добрых делах и начинаниях, подаст мудрость и укрепит в предстоящих трудах на благо народа Украины", — написал Кирилл.

В свою очередь Филарет также дал наказ Зеленскому после победы на выборах. Будущий президент даст присягу "перед Богом и людьми", подчеркнул Филарет.

Как сообщалось, переименование УПЦ МП было приостановлено судом. Данное решение является промежуточным и до конца дело еще инстанцией не рассмотрено.

Напомним, во втором туре президентских выборов в Украине Порошенко разгромно проиграл своему визави Владимиру Зеленскому.

Как свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН, Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины. Согласно предварительным результатам голосования, на выборах 21 апреля он получил 72,7% голосов избирателей.

Ранее беглый экс-гарант Виктор Янукович поздравил Зеленского с победой в избирательной гонке и перечислил "нелегкие задачи", которые стоят перед новоизбранным президентом.

В свою очередь у Зеленского жестко ответили Януковичу на его поздравления. В штабе заявили, что обойдутся без такой поддержки.

В то же время Путин оказался не готов поздравлять Зеленского с победой. Пока преждевременно говорить о возможности совместно работать, заявил Песков.

Зато премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, когда прокомментировал победу Зеленского, заявил, что риторика избирательной кампании сохранится, но шанс на улучшение отношений между Киевом и Москвой существует.