У Зеленского жестко ответили Януковичу на его поздравления

Владимир Зеленский / Reuters

В штабе Владимира Зеленского остались недовольными словами поддержки, которую выразил будущему главе государства страны беглый экс-гарант Виктор Янукович.

Дмитрий Разумков, спикер штаба Зеленского, отметил, что желают обойтись без поздравлений от бывшего президента Украины, в настоящий момент проживающего в России, передает Интерфакс-Украина.

"На протяжении всей кампании команда Зеленского получала так называемую "поддержку" от российских пропагандистов и бывших украинских чиновников. Мы обойдемся как без этой поддержки, так и без их поздравлений", – сказал он.

Как сообщалось ранее, Янукович поздравил Зеленского с победой в избирательной гонке и перечислил "нелегкие задачи", которые стоят перед новоизбранным президентом.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев, 22 апреля комментируя победу Зеленского отметил, что шанс на улучшение отношений между Киевом и Москвой существует.

Также бывший посол США в РФ поздравил Зеленского на украинском.