"Прогресс и успехи в демократии": Бывший посол США в РФ поздравил Зеленского на украинском

Владимир Зеленский / Reuters

Экс-глава посольства США в Российской Федерации Майкл Макфол публично поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украина − причем на украинском языке.

"Поздравляю Владимира Зеленского с победой на выборах! Также поздравляю народ Украины с прогрессом и успехами в укреплении демократии в стране", — написал дипломат на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

Напомним, ранее в украинском Центризбиркоме подсчитали 95,21% электронных протоколов второго тура выборов президента Украины. Согласно этим данным, за Зеленского проголосовали 73,16% избирателей (12 млн 908 тысяч 89 человек), а за Порошенко - 24,50% (4 млн 323 тысяч 867 человека).