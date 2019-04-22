Выборы 2019: Янукович поздравил Зеленского и назвал его "нелегкие" задачи

Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах / Reuters

Бывший беглый президент Виктор Янукович поздравил кандидата в президенты на выборах в Украине 2019 Владимира Зеленского с победой в избирательной гонке и назвал его "нелегкие" задачи.

Одна из главных задач Зеленского — принести Украине мир, говорится в обращении Януковича, которое опубликовал в Facebook его пресс-секретарь Юрий Кирасир.

В обращении говорится, что Янукович "искренне" поздравляет Зеленского с избранием на пост президента Украины.

"Сейчас перед Вами стоят нелегкие задачи. Главные — принести нашей стране мир, объединить и примирить украинский народ. Восстановить законность и справедливость. Улучшить благосостояние украинцев", — отметил бывший украинский лидер.

По словам экс-президента, также Зеленскому нужно реализовать еще две задачи — "заменить страх и уныние в душах людей на надежду и веру в лучшее, нести людям, то что объединяет, а не разделяет".Читайте также"Исторический день украинской демократии": как в мире поздравляют триумфатора выборов президента

Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах / Скриншот

Напомним, 21 апреля в Украине прошел второй тур выборы президента 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского.

Позже появились данные ЦИК о подсчете протоколов — Зеленский серьезно опережал Порошенко. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. В Центризбиркоме сообщили, что официальные результаты выборов 2019 могут быть объявлены 30 апреля.

Первый тур выборов в Украине 2019 прошел 31 марта, в его результате никто из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, поэтому ЦИК объявил второй тур избирательной гонки. Во второй тур выборов 2019 Украина попали победители первого тура — Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Справка. В феврале 2014 года во время Революции Достоинства (Евромайдан) Виктор Янукович сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну.

На Родине его обвиняли в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, в госизмене, пособничестве представителям власти России, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией.

В Киеве 24 января Оболонский районный суд заочно признал Януковича виновным в госизмене, пособничестве в ведении агрессии против Украины и приговорил к 13 годам лишения свободы без конфискации.