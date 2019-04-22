Медведев прокомментировал победу Зеленского

По его словам, риторика избирательной кампании сохранится, но шанс на улучшение отношений между Киевом и Москвой существует.
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал результаты второго тура выборов президента Украины, в котором победил шоумэн Владимир Зеленский.
В лице нового президента Украины он увидел шанс на нормализацию отношений между странами. Пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.
"У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу. В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть", - выразил мнение глава российского правительства.
Напомним, 21 апреля в Украине прошел второй тур выборы президента 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского.
Согласно и более чем 90% обработанных ЦИК протоколов, новым президентом Украины станет Зеленский. Порошенко, комментируя результаты экзит-полов заявил, что признает поражение во втором туре.
Сам Зеленский после победы записал обращение к своим избирателям.
Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность
В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
Официальные результаты второго тура президентских выборов будут опубликованы Центральной избирательной комиссией до 1 мая 2019 года. Согласно закону - не позднее чем на десятый день со дня голосования.
После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".
Инаугурация главы государства должна состояться до 31 мая, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.
Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.
Таким образом, президент Украины после принятия присяги в парламенте вступит в должность не позднее 3 июня.