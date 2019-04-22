Медведев прокомментировал победу Зеленского

Дмитрий Медведев считает, что у Москвы и Киева есть шанс улучшить отношения / Reuters

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал результаты второго тура выборов президента Украины, в котором победил шоумэн Владимир Зеленский.

В лице нового президента Украины он увидел шанс на нормализацию отношений между странами. Пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

"У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу. В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть", - выразил мнение глава российского правительства.

Напомним, 21 апреля в Украине прошел второй тур выборы президента 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского.

Согласно и более чем 90% обработанных ЦИК протоколов, новым президентом Украины станет Зеленский. Порошенко, комментируя результаты экзит-полов заявил, что признает поражение во втором туре.

Сам Зеленский после победы записал обращение к своим избирателям.