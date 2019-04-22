Зеленский почти втрое обскакал Порошенко: ЦИК обработал более 90% протоколов

22 апреля 2019, 08:20

На выборах 2019 за Зеленского проголосовали свыше 12 млн украинцев, отметили в Центризбиркоме.

ЦИК обработал более 90% протоколов, Владимир Зеленский остается явным лидером
Центризбирком обработал более 90% протоколов, Владимир Зеленский остается явным лидером / Reuters

После голосования в рамках второго тура выборов президента Украины 2019 в Центральной избирательной комиссии по состоянию на около 8:00 понедельника, 22 апреля, подсчитали более 90% электронных протоколов.

На выборах 2019 Украина лидер не изменился — кандидат в президенты Владимир Зеленский более чем в три раза опережает своего единственного конкурента — действующего президента Петра Порошенко, говорится на сайте ЦИК.

Центризбирком обработал 90,10% электронных протоколов и сообщил, что за Зеленского отдали свои голоса 73,17% (12 млн 245 тысяч 777 украинцев), а Порошенко поддержали 24,50% избирателей (4 млн 100 тысяч 84 гражданина).Читайте такжеКто голосовал за Порошенко: портрет избирателя президента

Напомним, 21 апреля в Украине прошел второй тур выборы президента 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского. 

Позже появились данные ЦИК о подсчете протоколов — Зеленский серьезно опережал Порошенко. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. В Центризбиркоме сообщили, что официальные результаты выборов 2019 могут быть объявлены 30 апреля.

Справка. 31 марта прошел первый тур выборов президента Украины 2019. Центризбирком изначально зарегистрировал 44 кандидата на пост президента, однако позже пять кандидатов отказались принимать участие в выборах 2019.

В результате выборов в Украине 2019 никто из кандидатов не набрал свыше половины голосов избирателей, поэтому Центризбирком назначил второй тур избирательной гонки. Во второй тур выборов 2019 попали два кандидата, которые в первом туре выборов набрали больше всего голосов — Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский ЦИК выборы-2019
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