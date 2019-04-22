Переименование УПЦ МП приостановлено судом

22 апреля 2019, 19:33

Данное решение является промежуточным и до конца дело еще инстанцией не рассмотрено.

УПЦ МП пока переименовывать не будут / Фото: пресс-служба УПЦ МП

Окружной административный суд Киева принял решение о приостановлении приказа о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Судом удовлетворено заявление Киевской Митрополии УПЦ МП об обеспечении иска ввиду того, что непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца. Кроме того, по мнению суда, реализация в настоящее время (до решения дела по существу) оспариваемого акта и совершение на его выполнение действий может привести к неоправданному вмешательству государства в сферу деятельности религиозной организации как юридического лица", - сообщает пресс-служба суда.

В суде подчеркивают, что решение является промежуточным и окончательно спор еще не разрешен. Их цель – сохранение существующего названия церкви до полного завершения рассмотрения дела.

Отмечается, что в судебном разбирательстве принимают участие 265 религиозных организаций.

Как ранее сообщалось, Конституционный суд "запустил" дело о переименовании бывшей УПЦ МП.

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переименование суд УПЦ МП
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