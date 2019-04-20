Конституционный суд занялся делом о переименовании УПЦ МП

Конституционный суд / ccu.gov.ua

По представлению 49 депутатов Конституционный суд открыл производство относительно закона, который обязывает УПЦ МП указать в названии свою принадлежность к России.

"Постановлением коллегии судей КСУ открыто конституционное производство по делу; осуществляется подготовка дела к рассмотрению на пленарном заседании Палаты Суда", - сказано в сообщении пресс-службы КСУ.

В депутатском представлении идет речь о признании неконституционным закона "О внесении изменения в статью 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (является частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, законом признанном осуществившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировавшим часть территории Украины" от 20 декабря 2018 № 2662-VIII.

Нардепы отмечают, что положения закона "направлены на вмешательство государства в церковные дела", а также им якобы "нарушаются конституционные права граждан, а именно право на свободу мировоззрения и вероисповедания в разрезе права на беспрепятственное ведение религиозной деятельности".

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Также в депутатском представлении подчеркивается, что голосование за указанный законопроект произошло с нарушением Конституции, а именно с использованием карточек отсутствующих на заседании депутатов присутствовавшими.

Напомним, ранее в УПЦ МП пожаловалась в ООН, ЕС и ОБСЕ на избиения прихожан, а также принуждение священников переходить в Православную церковь Украины.

Как известно, Минкульт опубликовал перечень религиозных организаций, которые обязаны изменить названия.