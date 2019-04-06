Суд признал незаконным переименование УПЦ – нардеп

6 апреля 2019, 17:28

Политик уверяет, что судьи справедливо заняли сторону общественности.

церковь
Переименование УПЦ сочли незаконным / Фото: Pixabay

Народный депутат от Оппозиционного блока Вадим Новинский заявил, что окружной административный суд Киева признал незаконным переименование УПЦ МП.

"Вчера Окружной административный суд города Киева постановил признать действия Главы Верховной Рады Украины Парубия Андрея Владимировича противоправными, удовлетворив иск народного депутата фракции Оппозиционный блок Александра Долженкова. Речь идет о принятии Верховной Радой законопроекта О внесении изменений в Закон Украины О свободе совести и религиозные организации", - написал он в Facebook.

По словам Новинского, Долженков подал иск в суд, поскольку считал незаконным переименование УПЦ МП в Русскую православную церковь в Украине. В Оппозиционном блоке считают, что были нарушены конституционные нормы и права прихожан. Он добавил, что по Конституции Украины власть не имеет права вмешиваться в религию.

"Теперь вопрос о насильственном переименовании Украинской православной церкви в угоду Петру Порошенко и его окружению снят с повестки", - подытожил он.

Напомним, ранее в УПЦ МП пожаловалась в ООН, ЕС и ОБСЕ на избиения прихожан, а также принуждение священников переходить в Православную церковь Украины.

Как известно, Минкульт опубликовал перечень религиозных организаций, которые обязаны изменить названия.

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Оппозиционный блок УПЦ МП РПЦ Вадим Новинский
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