УПЦ МП пошла судом на Минкульт из-за переименования

В УПЦ МП подали в суд на Минкульт

Украинская православная церковь Московского патриархата оспорила в суде требование Министерства культуры о переименовании церквей.

В частности, УПЦ МП оспаривает приказ Минкульта об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций (объединений), подпадающих под действие норм ч.7 и ч.8 ст.12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организаций".

При этом Минкульт уже разместил в газете Правительственный курьер список религиозных организаций, которые должны изменить устав в соответствии с законом "О свободе совести и религиозных организаций".

УПЦ МП просит признать противоправным размещение на сайте Минкульта и в газете Правительственный курьер перечня религиозных организаций, подпадающих под нормы ч. 7 и ч. 8 в. 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организаций", которым необходимо внести изменения в свой устав (положение) и подать их на регистрацию в установленном порядке. Решается вопрос об открытии административного производства по делу, сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Напомним, ранее в УПЦ МП пожаловалась в ООН, ЕС и ОБСЕ на избиения прихожан, а также принуждение священников переходить в Православную церковь Украины.

Как известно, Минкульт опубликовал перечень религиозных организаций, которые обязаны изменить названия.