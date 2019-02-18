"Бьют и требует переименования": в бывшей УПЦ МП пожаловалась в ООН, ЕС и ОБСЕ

епископ Виктор (Коцаба) / http://pravoslavye.org.ua

Епископ Барышевский бывшей УПЦ (МП) Виктор (Коцаба) официально обратился к официальным представителям ООН, Евросоюза и ОБСЕ за якобы факты массовых нарушений прав человека в Украине.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы бывшей УПЦ МП.

"Наша Церковь является крупнейшей конфессией Украины, которая насчитывает более 12 тысяч общин. Эти храмы и монастыри посещают миллионы граждан Украины, которые любят свою страну и свой народ, неустанно молятся о прекращении войны и установления мира на своей Родине", - заявил епископ Виктор.

Иерарх также утверждает, что прихожане бывших УПЦ МП подвергаются избиению, а рядовых священников заставляют переходить в Православную церковь Украины.

Напомним, ранее в бывшей УПЦ МП заявили о том, что на Тернопольщине полиция избила священника. До этого в Кривом Роге подожгли двери храма бывшей УПЦ МП.