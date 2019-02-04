В бывшей УПЦ МП заявили, что на Тернопольщине полиция избила священника: опубликовано видео

4 февраля 2019, 07:45

Инцидент якобы произошел блих храма села Гнездичное.

Момент драка / скриншот из видео

Неизвестные мужчины и полицейские якобы избили священника Свято-Преображенского храма села Гнездичное Збаражского района, что на Тернопольщине.

Соответствующее сообщение опубликовали представители информационно-просветительского отдела бывшей УПЦ МП. По их утверждению, у храма случилась стычка между сторонниками Православной церкви Украины и представителями религиозной общины бывшей УПЦ МП.

Священники утверждают, что перед началом богослужения возле церкви стартовали собираться сторонники ПЦУ, которые "сорвали божественную литургию верующим" УПЦ МП. Кроме того, полицейские якобы "приняли сторону активистов ПЦУ".

Напомним, ранее стало изветно, сколько приходов УПЦ МП присоединилось к Православной церкви Украины.

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драка священник УПЦ МП Тернопольщина
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