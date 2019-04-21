Конституционный суд "запустил" дело о переименовании бышей УПЦ МП

Конституционный суд Украины начал производство по обращении касаемо конституционности закона, обязывающего Украинскую православную церковь Московского Патриархата (УПЦ МП) в сжатые сроки переименоваться.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале КСУ. "Осуществляется подготовка дела к рассмотрению на пленарном заседании Большой палаты Суда", – говорится в тексте.

Производство было открыто, после того как 18 апреля обратилась группа депутатов украинской Верховной Рады в составе 49 подали представление на рассмотрение соответствия закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" Конституции.

Напомним, ранее на Черскачине храм УПЦ МП выступил против установки памятного знака бойцам украинской армии. До этого стало известно, сколько сотен приходов перешли из УПЦ МП в ПЦУ.