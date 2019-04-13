Скандал в Черкасской области: храм УПЦ МП выступил против памятного знака украинским бойцам

В УПЦ МП выступили против памятного знака украинским бойцам / Скриншот

В Черкасской области разгорелся скандал вокруг одного из храмов Московского патриархата.

В самом сердце исторического леса Холодного Яра возведению знака чествования украинских защитников противостоит УПЦ МП.

Как сообщает ТСН, воспротивился строительству патриотического монумента Мотронинский женский монастырь.

"Мы на своей земле, мы обратились с предложением установить памятник. Те, которые сейчас пользуются землей, отказали нам", - возмущены музейщики, историки, волонтеры и ветераны АТО/ООС.

В свою очередь послушницы говорят, что не понимают, почему надо ставить памятник именно рядом с их полями. Настоятельница монастыря не на камеру объясняет свою позицию: мол, боится за поле и огород, которые туристы могут затоптать. "Это недоразумение. Больше места не нашлось на Украине, только у нашего можно. Никто не позволял этот памятник ставить, но поставили – будем решать, что с этим делать", - говорит монахиня.

Пока монахини обещают подумать о судьбе непонятного им памятника, местные обещают присматривать за монументом хотя бы первые дни. "Это нужно, чтобы помнили их везде. У нас много ребят из села воевали", - говорят жители близлежащего населенного пункта.

Напомним, ранее стало известно, сколько сотен приходов перешли из УПЦ МП в ПЦУ.