Под Черкассами из огнестрела расстреляли памятник Сагайдачному

В Трахтемирове Черкасской области из огнестрельного оружия неизвестные расстреляли памятник украинскому гетману Петру Сагайдачному.

Как сообщает местное издание Козацкий край, следы от пуль на памятнике обнаружил случайный прохожий.

Отмечается, что постамент удален от населенных пунктов, поэтому, когда именно он был поврежден и кто совершил правонарушение – неизвестно.

Позже выяснили, что следы повреждений свидетельствуют о том, что памятник расстреляли из огнестрельного оружия.

Памятник Сагайдачному был относительно новым, его установили всего год назад. Причины преступления и мотив загадочной агрессии к каменному гетману предстоит выяснить следствию.

Напомним, в Луцке на подножии памятника украинскому писателю и художнику Тарасу Шевченко неизвестные сделали крупную надпись на русском языке "Луцк мертв".

Как ранее сообщалось, в городе Чертков Тернопольской области под землей на глубине около четырех метров обнаружено оборудованное под спальню помещение.