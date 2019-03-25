"Луцк мертв": на Волыни вандалы осквернили памятник Шевченко

Вандалы осквернили памятник в центре Луцка / Фото: Волынские новости

В Луцке на подножии памятника украинскому писателю и художнику Тарасу Шевченко неизвестные сделали крупную надпись на русском языке "Луцк мертв".

В Нацполиции Волынской области пояснили, что об инциденте правоохранителям сообщили жители города.

По приезду на место происшествия стражи порядка зафиксировали, что неизвестные злоумышленники нанесли желтой краской надпись на подножие памятника Кобзарю, который расположен на проспекте Свободы.

По факту правонарушения инициировано расследование. В полиции ищут виновников акта вандализма.

Как ранее сообщалось, в городе Чертков Тернопольской области под землей на глубине около четырех метров обнаружено оборудованное под спальню помещение.