В Киеве вандалы осквернили памятник воинам АТО

Вандалы осквернили памятник / kyiv.npu.gov.ua

В Киеве неизвестные измазали красной краской памятник воинам АТО в Святошинском районе.

По факты осквернения памятника полиция начала уголовное производство, сообщает пресс-служба ГУ НП в Киева.

"Правоохранители квалифицируют действия правонарушителей как хулиганство. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа ... Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также разыскивают лиц, причастных к совершению правонарушения", - сообщили полицейские.

По факту было начато производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины. Вандалам грозит до пяти лет лишения свободы.

/ kyiv.npu.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе памятный знак в честь героев Небесной сотни залили краской.