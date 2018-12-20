В Одессе памятный знак в честь героев Небесной сотни залили краской

В Одессе вандалы залили красной краской памятный знак, установленный в честь Героев Небесной сотни, который расположен возле здания областной администрации.

"Акт вандализма возле ОГА. Сегодняшней ночью неизвестные облили краской памятный камень Героям Небесной сотни, который установлен напротив Одесской государственной администрации", - сообщил в Facebook лидер общественной организации Уличный фронт.

Он рассказал, что вместе с друзьями он приехал на место событий и с помощью спецсредств отмыл памятный знак.

Активист выразил возмущение тем, что в ОГА не предприняли мер для очистки знака. Он также разместил в Facebook соответствующие фотографии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше вандалы разрушили памятники на украинских могилах.