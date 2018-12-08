В центре Хмельницкого разбили мемориальную доску с фото Героев Небесной Сотни и погибших воинов АТО

Вандалы повредили установленную в центре Хмельницкого мемориальную доску с фотографиями Героев Небесной сотни и погибших участников АТО.

Инцидент произошел ночью на площади Независимости, сообщили в секторе коммуникации полиции Хмельницкой области.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), санкцией которой предусмотрена ответственность в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше вандалы разрушили памятники на украинских могилах.