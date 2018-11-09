В Польше вандалы разрушили памятники на украинских могилах

В Польше неизвестными были разрушены памятники на могилах украинцев в селе Фредрополь Подкарпатского воеводства.

В частности, оказалось разрушенным надгробие на могиле Ивана Гнатищака, который до Второй мировой войны был настоятелем греко-католического прихода в селе Корманичи.

"Когда 1 ноября на кладбище в Фредрополи приехали украинцы из Перемышля, чтобы зажечь лампадки на могилах, увидели, что некоторые памятники уничтожены", - сказала Мария Туцька, глава отдела Объединения украинцев в Перемышле, пишет "Наше Слово".

Также сообщается, что злоумышленники перевернули элементы памятника с фамилией священника и членов семьи и уничтожили надписи на табличке с его фамилией.

В сообщении отмечается, что с 2014 года на территории юго-восточной Польши зафиксированы акты вандализма и разрушения десятка украинских памятников.

Напомним, ранее в Мукачево хотят заменить статую венгерского орла-турула гербом Украины.