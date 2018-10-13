В Мукачево хотят заменить статую венгерского орла-турула гербом Украины

13 октября 2018, 23:57

Соответствующий конкурс был объявлен музеем, рядом с которым установлен памятник.

Мукачево
Мукачево / Украинская правда

Мукачевский исторический музей хочет установить новый герб Украины и объявил для этого конкурс - на разработку и изготовление государственного символа Украины.

Загвоздка в том, что хотя в сообщении указано лишь, что он будет располагаться на территории замка "Паланок", скорее всего новый герб заменит венгерского орла, который находится на территории Музея. Об этом свидетельствует хотя бы то, что сообщение о конкурсе на странице музея в Facebook проиллюстрировано этим самым постаментом. 

Читайте такжеКлимкин пообещал дать разрешение на назначение нового посла Венгрии в УкраинеОрел-турул - символ венгерской военной мощи. Он был размещен в Мукачево еще в 2008 году, и уже тогда вызвал недовольство части патриотических организаций, из-за чего рядом с монументом разместили еще и огромный флаг Украины.

Как известно, украинский сайт "Миротворец" обнародовал список из более чем 300 фамилий под заголовком "Они присягнули на верность Венгрии, находясь на госслужбе и в органах местной власти Украины". В него вошли депутаты и чиновники Закарпатской области, которые, по их данным, получили второе гражданство, помимо украинского.

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Украина памятник Мукачеве герб Украины
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