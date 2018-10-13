Депортаций за двойное гражданство не будет - Климкин

Климкин заявил, что никто не начинал охоту за венграми

Украинцы должны добровольно отказаться от мыслей о двойном гражданстве - потому что наказывать их за второй паспорт никто не будет, хотя украинским законодательством и не предусмотрено двойное гражданство.

"Есть вопросы, каким образом действовать дальше. Сознательные граждане должны отказаться сами. Сейчас такого не происходит, паспортов очень много. В нашем законодательстве не предусмотрено наказание, если ты обычный гражданин, никто не сядет в тюрьму. Но Статья 19 закона о госслужбе это запрещает. Думаю, что после последних событий, те, кто понимает, что имеют двойное гражданство и состоящие на госслужбе, должны осуществить соответствующие шаги. Нужно придерживаться украинских законов", - отметил министр на пресс-конференции в Ужгороде, передает "Радио Свобода".

Климкин также отметил, что МИД не имеет методик выявления граждан с двумя паспортами и не собирается это делать. Это могут делать другие соответствующие службы, но это не значит, что кто-то начинает охоты за какими-то общинами в Украине.

Читайте такжеСкандал с венгерскими паспортами на Закарпатье: Климкин оценил публикацию списка "Миротворца"Новым посланником Будапешта в Украине должен стать один из самых высоких по рангу венгерских дипломатов, государственный секретарь МИД Иштван Ийдярто. Для его назначения Украина должна согласовать его кандидатуру - выдать агреман.

Ранее Климкин заявлял о том, что допускает уголовное наказание для украинцев за второй паспорт.

В свою очередь официальный Будапешт обвинил Киев в желании изменить этнический состав Берегово.

Как известно, украинский сайт "Миротворец" обнародовал список из более чем 300 фамилий под заголовком "Они присягнули на верность Венгрии, находясь на госслужбе и в органах местной власти Украины". В него вошли депутаты и чиновники Закарпатской области, которые, по их данным, получили второе гражданство, помимо украинского.