На Тернопольщине под землей нашли старинную спальню с мебелью

Находка удивила даже видавших виды археологов / Фото: скриншот видео ТСН

В городе Чертков Тернопольской области под землей на глубине около четырех метров обнаружено оборудованное под спальню помещение.

Как говорится в сюжете ТСН, специалисты полагают, что жилище было сооружено еще в 19 столетии.

Подземная спальня находится в центре города на расстоянии нескольких метров от жилого дома. Обнаружили ее коммунальщики, откопав большую яму, чтобы поменять прогнившую трубу. Работы привели к обвалу земли и обнаружилась историческая находка.

Кто создал жилую комнату под землей – для ученых пока загадка. По словам местного краеведа Александра Степаненко, в заброшенном подвале стоят старые металлические довоенного образца кровати. Потому, вероятно, помещение использовалось не только как склад продуктов, но и как убежище.

Читайте такжеПосол назвал мифом войну солдат УПА против волынских чеховМестный житель Черткова полагает, что комнату соорудили члены УПА в качестве укрытия. По другой версии – здесь могли жить евреи, поскольку в этой части города ранее располагался еврейский квартал.

"Есть информация, что там могли спасать евреев от немецких захватчиков в то время, есть информация, что в том подвале могли скрываться связные или воины нашей УПА", — рассказал мэр Черткова Владимир Шматько.

Исследователи пока не расчистили вход в комнату полностью, поэтому детальный анализ вещей еще не начат. После того, как историки выяснят, кому принадлежала подземная спальня, городские власти примут решение относительно ее дальнейшей судьбы.

Напомним, в польских Грушовичах, неподалеку от Перемышля, закончились археологические работы на месте разрушенного памятника воинам УПА. С украинской стороны на раскопках присутствовали пятеро экспертов.